Spaltung: Kurzfristig keine Entspannung in Sicht

Er rief in dem Zusammenhang aber auch in Erinnerung, dass es im Umgang mit der Corona-Krise keine zwei gleich großen Lager gebe. Denn all jene, die sich so vehement gegen die Corona-Maßnahmen aussprechen, stellen nicht ganz zwanzig Prozent der Bevölkerung dar. In der Politik sei das Verhältnis meist ausgewogener, so Filzmaier.