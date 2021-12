Filzmaier: „Haben wahrlich genug Hobby-Virologen“

Kritik auch an Ex-Kanzler

Auch Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) habe einen wesentlichen Anteil an der Entwicklung: „Der zweite Fehler: Jeder wird jemand kennen, der an Corona gestorben ist.“ Die Prognose von womöglich 100.000 Todesopfern durch Covid-19 sei faktisch und in ihrer Auswirkung falsch in mehrfacher Hinsicht gewesen, genauso die Aussage zum falschen Zeitpunkt, wonach die Pandemie bereits überwunden worden sei. In Krisen würde sich die Bevölkerung - egal ob in Demokratien oder in Diktaturen - „um den Fahnenträger“ sammeln. „Dieser Effekt ist aber nicht nachhaltig“, sagte der Politikwissenschaftler.