Sudan: Tränengas gegen Zehntausende Demonstranten

Seit Tagen kommt es in vielen Teilen des Sudan immer wieder zu Demonstrationen (siehe Video oben), so auch am Donnerstag. Polizeikräfte mussten Pfefferspray einsetzen, um Zehntausende Menschen unter Kontrolle behalten zu können. Die Brückenverbindungen in die Hauptstadt Khartum wurden gesperrt und erstmals alle Telefon- und Internetverbindungen ins In- und Ausland gekappt, seit es die Demonstrationen gegen den Militärputsch gibt. Auch aus anderen Städten wurden Kundgebungen gemeldet.