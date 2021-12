Zweiter Männer-Super-G in Bormio abgesagt

Der Super-G war der Ersatz für jenen von Lake Louise. Die letzte Möglichkeit zum Nachholen bietet sich erst nach den Olympischen Spielen in Kvitfjell an. Den ersten Super-G in Bormio hatte am Mittwoch der Norweger Aleksander Aamodt Kilde vo den beiden Österreichern Raphael Haaser und Vincent Kriechmayr gewonnen.