Szilagyi: „Mein Papa hat mich sexuell misshandelt“

"Von meinem Vater, für dessen Liebe und Akzeptanz ich jahrelang alles getan hätte, bis ich verstanden habe, dass ich in einer totalen Illusion lebe. In einer Blase, die ich für natürlich gehalten habe. In der akzeptiert wurde, dass mein Vater meine Mutter halbohnmächtig schlug, wenn ihm nicht gefiel, was sie sagte oder tat. Das tat er auch, als sie schwanger mit mir war. In einer Welt, in der, wenn ich nicht die erwarteten Ergebnisse lieferte, er mich für Luft hielt und verschiedene Strafen an der Tagesordnung waren. In der ich keine eigenen Worte, Gedanken, Meinung oder Ziele haben durfte. (...)