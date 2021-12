Innsbrucks Suche nach dem besten Bus-Antrieb

Verweis auf Erfahrungen in Wien

„Weiters stellt sich die berechtigte Frage, warum nicht auch Wasserstoff-Busse von den IVB vorurteilsfrei getestet werden, die bei vielen europäischen Verkehrsbetrieben schon im Einsatz sind. So zum Beispiel setzen die Wiener Linien verstärkt auf Wasserstoff angetriebene Busse und haben deshalb vor wenigen Tagen die erste Wasserstoff-Tankstelle zusammen mit der Wien Energie in Betrieb genommen“, erläuterte Appler.