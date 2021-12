Raphael Haaser grinst: „Wenn‘s laft, dann laft‘s!“

Haaser: „Das erste Stockerl ist immer etwas Spezielles. Ich bin froh, dass mir das gelungen ist. Es gibt sicherlich einfachere Hügel, wo man das machen kann. Aber wenn es auf so einem schweren Hang gelingt, ist es sicherlich auch kein Fehler. Es scheint so, dass vieles zusammenpasst. Ich hoffe, dass es noch lange so weitergeht.“ Die nächste Chance hat der Überraschungsmann schon am Donnerstag beim zweiten Super G in Bormio.