Daniela Katzenberger passt nicht mehr in ihre Hose

In dem witzigen Instagram-Clip ist zu sehen, wie Katzenbergers Ehemann Lucas Cordalis zu den Klängen des Donauwalzers verzweifelt versucht, seine Herzdame in die zu enge Jeans zu schütteln. Doch all das Schaukeln und Quetschen - und selbst die lustigen Grimassen der Kult-Blondine - scheint vergebens, die Hose ist nach der Völlerei zum Fest einfach zu knapp.