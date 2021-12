Corona: Weltweit schon über 280 Millionen Fälle

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) sieht in der Impf-Ungerechtigkeit eines der Haupthindernisse für die Beendigung der Corona-Pandemie. So zeigt sich kurz vor dem neuen Jahr eine zu über zwei Drittel geimpfte Bevölkerung in reichen Ländern und eine Impfquote von unter zehn Prozent in armen Staaten.