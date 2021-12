Arnold Schwarzenegger ist endlich geschieden!

Vermögen von 400 Millionen Dollar aufgeteilt

Laut Gerichtsakten hatte ein privater Richter in den letzten Jahren die komplizierte Verschachtelung von diversen Vermögenswerten wie Grundstücke aufgeteilt. Shriver und Schwarzenegger hatten sich bereits im November mit der Aufteilung einverstanden erklärt. Am Dienstag wurde die Scheidung offiziell von einem Richter in Los Angeles mit einer Unterschrift als vollzogen abgesegnet, wie „Enterpress News“ berichtete.