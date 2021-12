836 Vögel aus Hoarding-Haltung in den USA befreit

Einen Tag vor Weihnachten überließ der Sohn den Tierschützern 497 Sittiche, am Sonntag überbrachte er weitere 339, wie die Gruppe mitteilte. Der Sohn erklärte demnach, dass die Sittiche in einem einzigen Zimmer gehalten wurden. Pro Monat habe der Halter 1200 Dollar (umgerechnet 1050 Euro) für Futter ausgegeben. Die Vögel seien in Käfigen eingepfercht gewesen und hätten sich gegenseitig erstickt, erklärte die Detroit Animal Welfare Group.