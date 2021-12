Kein Vertrauen in Politiker, dafür aber in Ärzte

Während in der Öffentlichkeit über einen akuten Ärztemangel diskutiert wird, versichern die Kassen, dass den Österreichern genügend Mediziner zur Verfügung stünden. Doch 76 Prozent schließen sich der Meinung der Ärztevertretung an. Weiters sind vier von fünf Umfrageteilnehmern überzeugt, dass es kurzfristig größere Investitionen in das Gesundheitssystem brauche. „Die Menschen sehen, dass Ärzte in Praxen und Spitälern am Limit sind. Aktuell rächt sich auch der jahrelange Spar- und Kostendämpfungskurs im Gesundheitssystem“, erklärt Ärztekammer-Vize Johannes Steinhart.