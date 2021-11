Experten klagen: „Als Information getarnter Müll“

Falsche These zu Unfruchtbarkeit widerlegt

Das Immunsystem würde deswegen die Plazenta angreifen und Schwangerschaften unterbinden, so die falsche These. Solche Ähnlichkeit würde man zwischen den meisten Eiweißstoffen finden, wenn man zwei beliebige vergleicht, erklärte Weinberger. Ebenso würden - als Vergleich - bei zwei solch langen Texten viele Wörter gleich sein, ohne dass man die Texte verwechseln könnte. „Die Ähnlichkeit ist also nicht so groß, wie sie vermittelt wurde, und das Immunsystem kann sehr gut zwischen den beiden Eiweißstoffen unterscheiden“.