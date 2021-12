Plusgrade: Wo kann man in Kärnten noch Eislaufen?

Das Jahr dürfte also standesgemäß ausklingen. Schließlich zählt 2021 zu den wärmsten Jahren in der Messgeschichte. Allerdings, so die Experten der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik, ist das zu Ende gehende Jahr gleichzeitig kühler ausgefallen als die vorangegangenen Jahre seit 2010. Übrigens: Der Temperaturhöchstwert wurde in St. Andrä im Lavanttal am 24. Juni mit 34,3 Grad gemessen. Am kältesten war es am 12. Jänner 2021 in Hermagor mit minus 22,8 Grad.