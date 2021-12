Österreich will in Edmonton historischen Erfolg!

Die Mannschaft von Marco Pewal ist aber nicht nur zum Start am Montag (20 Uhr MEZ/live ORF Sport +) gegen den WM-Dritten Finnland klarer Außenseiter. Die ÖEHV-Talente, die am Sonntag von einem Corona-Fall im eigenen Team eingeholt wurden, treffen in Gruppe A in Edmonton nach den Finnen, die 15 bereits gedraftete Spieler dabei haben, auf Titelfavorit Kanada (Mittwoch, 1 Uhr), Tschechien (Donnerstag, 22.30 Uhr /ORF Sport +) und am Silvestertag (20 Uhr/ORF Sport +) auf Deutschland, den wahrscheinlich einzigen Gegner, der in Reichweite sein könnte. Danach folgt zu Jahresbeginn entweder das Viertelfinale oder ein Duell (best of three) mit dem Letzten der Gruppe B mit dem wahrscheinlichen Gegner Schweiz oder Slowakei.