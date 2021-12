Kreuzfahrtschiff darf Karibikhäfen nicht anlaufen

Wegen mehrerer Corona-Fälle an Bord ist einem Schiff des US-Kreuzfahrtriesen Carnival in der Karibik in zwei Häfen die Einreise verweigert worden. Die Behörden der niederländischen Karibikinseln Aruba und Bonaire hätten der Carnival Freedom nicht erlaubt, deren Häfen anzulaufen, teilte Carnival am Wochenende mit. Eine „kleine Anzahl von Personen“ an Bord befinde sich aufgrund positiver Covid-Tests in Isolation.