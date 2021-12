Bidens senden mit „First Dog“ Weihnachtsgrüße

US-Präsident Joe Biden und seine Ehefrau Jill haben gemeinsam mit ihrem neuen Hund „Commander“ Soldatinnen und Soldaten im Ausland frohe Weihnachten gewünscht. Der Schäferhund saß mit den Bidens am Samstag gemeinsam im Gebäudekomplex des Weißen Hauses auf der Couch, als diese Grußworte an per Video zugeschaltete Militärs richteten. „Das ist Commander“, sagte Biden. „Er ist 16 Wochen alt.“ Jill Biden streichelte das Tier, das sich an den US-Präsidenten herankuschelte.