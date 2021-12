La Palma: Vulkanausbruch endet zu Weihnachten

Just am Christtag wandte sich Julio Pérez von der Regionalregierung der Kanaren an die 85.000 leidgeprüften Bewohner von La Palma und verkündete: „Der Ausbruch ist beendet.“ Diesen Augenblick hatten die Menschen auf der zu Spanien gehörenden Insel seit dem 19. September herbeigesehnt. An jenem Tag hatte sich die Erde im Süden der Insel um 14.10 Uhr (15.10 MESZ) mit einer gewaltigen Explosion geöffnet. Lava, Rauch und Asche wurden Hunderte Meter in die Höhe geschleudert (siehe Video oben). Was nun bleibt, ist die Zerstörung - und rund 900 Millionen Euro Schaden.