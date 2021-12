„Bei Sorgen und Nöten zum Telefonhörer greifen“

„Probleme und Abhängigkeiten können in dieser emotional häufig besonders aufwühlenden Zeit wieder auftauchen“, so Tirols Soziallandesrätin Gabriele Fischer, die an alle Menschen in seelischen Notsituationen appelliert, zum Hörer zu greifen und den Psychosozialen Krisendienst zu kontaktieren. Denn: „Oft hilft es, wenn jemand mit einem offenen Ohr da ist und die Ängste und Sorgen ernst genommen werden. Die seelische Last muss nicht immer alleine getragen werden.“