Zusammenhelfen für die Ärmsten der Armen im Land

Zweck der Aktion: Den Ärmsten der Armen, welche von der „Aktion Leben“, den Schwestern der Mutter Teresa und den Barmherzigen Schwestern in Wien Gumpendorf betreut werden, zu helfen. „Auch aus dem Burgenland kommen viele arme und armutsgefährdete Mitbürger nach Wien um in der Anonymität der Großstadt Hilfe zu suchen, da sie sich für ihre Lebenssituation und ihre Armut schämen,“ so Militärpfarrer Alexander Wessely, der die Initiative in „seinen“ Pfarren gestartet hat.