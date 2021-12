Elegant auf den Kufen: Eislaufsaison hat begonnen

Weitere Eisflächen in Kärnten freigegeben

Der Eislaufverein Wörtersee wiederum kann heute an Heiligabend seine erste Eisfläche für den Publikumslauf freigeben – und zwar auf dem Aichwaldsee. Noch gedulden müssen sich die Kufenflitzer im Raum Klagenfurt. „Auf dem Rauschelesee und Hörzendorfer See haben sich bereits recht gute Eisschichten gebildet. Doch dauert es noch einige Tage, bis die Schicht dick genug und tragfähig ist“, erklärt Friedrich Morak, Eismeister des EVW. Morak muss sich immer wieder über mutwillige Vandalenakte ärgern, die die Arbeit der Eismeister erschweren. So haben Unbekannte Gebäck auf die Eisfläche des Lendkanals in Klagenfurt geworfen. Das Eis musste mühevoll gereinigt werden.