Erwin Pröll wird 75: „Heute bin ich gelassener!“

„Krone“: Herr Landeshauptmann, was haben Sie sich heuer zu Ihrem 75. Geburtstag gewünscht?

Erwin Pröll: Ausgeglichenheit und Zufriedenheit. Das war schon zu meiner Kindheit so, da hat es ja keine großen Geschenke gegeben, Überfluss war ein Fremdwort. Mein größter Wunsch ist es, den Tag im Kreise meiner Familie zu verbringen. Der Heilige Abend und mein Geburtstag klingen traditionell in der Christmette aus.