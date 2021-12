Über 1,3 Millionen Impfungen gegen Covid in Tirol

Weitere Impfmöglichkeiten

Im Impfzentrum in der Messehalle in Innsbruck wird derzeit an der Umsetzung eines Dolmetsch-Angebotes gearbeitet. In Zukunft soll dies zu regelmäßigen Terminen speziell für Menschen mit Migrationshintergrund zur Verfügung stehen. Der Impf-Van beim EKZ Cyta in Völs ist zusätzlich am Mittwoch, 29. Dezember 2021, 10 bis 17 Uhr und am Mittwoch, 5. Jänner 2021, 10 bis 17 Uhr für Impfungen ohne Anmeldung verfügbar.

Weitere Infos zu allen Impfungen und dem Angebot gibt es auf www.tirolimpft.at.