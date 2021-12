Weihnachts-Ratgeber: Basteln mit dem Experten

Diesmal geht es zum letzten Ratschenbauer der Steiermark – zur Weihnachtszeit verwandelt Franz Ederer, der für seine Verdienste um die steirische Volkskultur schon mit dem Goldenen Ehrenzeichen des Landes ausgezeichnet wurde, seine Werkstatt in St. Kathrein am Offenegg in eine Weihnachtsbastelstube.