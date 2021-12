Intendant Christoph Nix löst seinen Vertrag auf

Sauerstoff und Wasserstoff reagieren miteinander in der bekannten Knallgas-Reaktion, die deswegen so heißt, weil es dabei ordentlich knallt. Chemie ist eine experimentelle Wissenschaft, in der ein Experiment auch einmal schiefgehen gehen kann. Übertragen auf das soziale Miteinander passiert es auch des Öfteren, dass die „menschliche Chemie“ im Falle der Knallgas-Reaktion nicht harmonisiert und schiefgehen kann – wie es bei den Tiroler Volksschauspielen Telfs in ihrer Neukonstellation der Fall war.