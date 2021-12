Ein Legenden-Rennen vor 2000 Besuchern

Neben dem Kampf um die Finanzierung der Umbauten der Schanzen am Kulm (wo in drei Jahren die Skiflug-WM stattfindet) und in der Ramsau hofft Götschl, dass die Nachwuchsrennen trotz Covid-Ungewissheit wie letzte Saison durchgezogen werden können. Natürlich wünscht sie sich auch möglichst viele Steirer bei Olympia. „Wir sind in allen Disziplinen ein bisserl dabei“, so Götschl, „aber wir würden ein bisserl mehr brauchen!"