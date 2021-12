60 Florianis bei Vollbrand im Einsatz

Gegen 20.30 Uhr bemerkte ein 81-Jähriger aus dem Bezirk Weiz den Brand des wirtschaftlichen Nebengebäudes (Garage, Lagerraum), nachdem die Stromversorgung in seinem Haus ausgefallen war. In der Folge verständigte der Mann seinen in der Nachbarschaft wohnhaften Stiefsohn. Dieser alarmierte die Feuerwehr. Bei deren Eintreffen stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Rund 60 Einsatzkräfte der Feuerwehren Romatschachen, Rohrbach am Kulm und Pischelsdorf löschten den Brand. Sie konnten um 23.30 Uhr „Brand aus“ melden.