S-34-Befürworter wollen Klage einreichen

Klage auf Schadenersatz

Derzeit werden weitere rechtliche Schritte geprüft: Eine mögliche Klage auf Schadenersatz wegen Schädigung des Volksvermögens steht im Raum. „Laut einem Rechtsgutachten ist der Aufsichtsrat der ASFINAG als Errichter haftbar“, so Heinzl. Laut dem Unternehmen wurden bisher 12 Mio. Euro in die Planung investiert. In Abstimmung mit dem Land werden derzeit Alternativlösungen geprüft. Konkrete Details seien noch nicht bekannt. „Die Redimensionierung bietet die Möglichkeit für einen Ausgleich zwischen Verkehrsentlastung, Bodenverbrauch und Standortfrage“, heißt es aus dem Büro von Verkehrslandesrat Ludwig Schleritzko.