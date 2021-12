Lieferengpässe: Frächtern gehen Lkw-Fahrer aus

Auf „Insel-Debatten“ wie im Vereinigten Königreich will sich die blau-gelbe FPÖ nicht einlassen: „Wir müssen vor der eigenen Tür kehren“, so Parteichef Udo Landbauer bei einem Betriebsbesuch in Pöchlarn, Bezirk Melk. Hier betreibt Jochen Wattaul eine Transportfirma in vierter Generation mit rund 300 Mitarbeitern. Er kritisiert die sich ständig ändernden Vorschriften: „Diese Planungsunsicherheit ist eine Katastrophe! Wir wissen heute oft nicht, was morgen gelten wird, außerdem steigt der bürokratische Aufwand mit jeder neuen Verordnung. So kann man nicht ordentlich wirtschaften.“