Tiroler Licht des Friedens für mehr Respekt

Ein Zeichen des Friedens und des Respekts wurde am Montag für die Blaulicht- und Einsatzorganisationen sowie das Pflegepersonal gesetzt. „Hand auf’s Herz“ heißt die Initiative, deren Unterstützer vor dem LKH Innsbruck mit Bischof Hermann Glettler und viel Prominenz ein Licht des Friedens entzündeten. In letzter Zeit konnte zunehmend abnehmender Respekt gegenüber Blaulicht- und Einsatzorganisationen sowie dem Pflegepersonal gegenüber beobachtet werden. Die Initiative „Hand aufs Herz“ wurde bereits 2018 ins Leben gerufen. Weil sich die Lage nun extrem zuspitzte, wurde am Montag ein Zeichen gesetzt. Dabei waren unter anderem auch LR Annette Leja und Vizebürgermeister Johannes Anzengruber.