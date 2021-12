Schon 10.153 Fünf- bis Elfjährige sind erstgeimpft

Im Rahmen der freien Impfaktion des Landes Steiermark konnten am heutigen Sonntag bei den Impfstraßen 3907 Personen geimpft werden. Darunter waren auch 652 Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren, die in Graz, Premstätten, Bruck, Judenburg, Hartberg und Leoben geimpft wurden. Das nächste freie Impfen für Fünf- bis Elfjährige findet am 26. Dezember statt. Insgesamt wurden seit Anfang Dezember bereits 10.153 Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren mit einer Impfung versehen.