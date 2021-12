MKW: „Die Welt war vor zwei Jahren globaler“

Die Nachfrage steigt

Abseits der Sanitär-Welt punktet die MKW auch als Metallverarbeiter, Kunststofftechniker und mit Pulverbeschichtungs-Know-how, stellt zudem Gitter für Kühlgeräte her, die im Lebensmittelhandel zum Einsatz kommen. Die Corona-Situation und die auch dadurch sehr angespannte Situation bei Lieferungen aus Asien sorgen dafür, dass Dienstleister wie MKW an Stellenwert gewinnen, die Nachfrage steigt. „Wir bauen daher Kapazitäten auf“, sagt Danner. Die Hausruckviertler freuen sich über neue Kunden: Für Kesselhersteller wird das Schneiden und Kanten von Blechen übernommen, auch in der Fensterindustrie ist man gefragt.