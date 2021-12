Nach Waldbrand: Offizieller Dank für alle Helden

Fast drei Wochen lang dauerte in Hirschwang an der Rax der Kampf gegen den größten Waldbrand, den unsere heimischen Florianis je zu bekämpfen hatten. In dieser Woche folgte das offizielle „Dankeschön“ des Landes Niederösterreich sowie der Stadt Wien als Eigentümerin des vom Feuer betroffenen Forstgebiets.