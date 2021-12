Rufe nach Hilfe für psychisch hochbelastete Kinder

Am Anfang war ein Mail von Kinder- und Jugendpsychiatrie-Primar Michael J. Merl am Neuromed Campus des Linzer Uniklinikum mit der Kernbotschaft: „Aufgrund der Pandemiesituation sind wir an der Kinder- und Jugendpsychiatrie derzeit in der Situation, dass wir Auslastungen im bettenführenden Bereich von 110% - 150% haben.“ Es war an die Kollegen und Kolleginnen der Pädiatrie (Kinderheilkunde) gerichtet, mit dem Ziel, für etwas Entlastung zu sorgen.