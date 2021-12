Arbeiterkammer übt Kritik am „Irrgarten Amazon“

Anteil österreichischer Händler sehr gering

Wer über Amazon von österreichischen Händlern kaufen will, hat es schwer: Der Anteil von Unternehmen mit Sitz in Österreich liegt in dieser Erhebung bei unter zwei Prozent (1,8 Prozent) unter allen Suchergebnissen. Die meisten österreichischen Verkäufer wurden bei der Suche nach Spirituosen (10 Prozent), Fernsehern (6,5 Prozent) und Wintersport-Produkten (5,1 Prozent) gefunden. Vertreibe Amazon als Händler das Produkt, habe es meist die Pole-Position. Und da Amazon eine Werbeplattform ist, sei rund jedes dritte Suchergebnis gesponsert und vorne mit dabei.