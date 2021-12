EU-Ausschuss fordert Ende anonymer Porno-Uploads

Porno-Websites könnten in der EU künftig dazu verpflichtet werden, bei Uploads von Nutzern eine Verifizierung einzufordern - etwa per SMS. Das verlangt die Grünen-Fraktion im EU-Parlament in einem Änderungsantrag zum sogenannten „Digital Services Act“ (DSA). Gegner des Vorschlags warnen vor Datenlecks und Stalking.