Vier Verletzte bei Messerstecherei am Hauptplatz

In Schlägerei eingemischt

Am 27. Juni hatte sich der Bursch am Linzer Hauptplatz in eine Schlägerei eingemischt, ebenso zwei Linzer (21 und 25 Jahre). Dabei wurden sie und ein 20-Jähriger aus dem Bezirk Urfahr durch Messerstiche verletzt. Beim Prozess in Linz (Vorsitz Walter Eichinger) zeigte sich der Afghane reuig und voll geständig: 24 Monate, davon acht unbedingt.