Salzburger starb nach Einnahme von Ivermectin

Entwurmungsmittel für Pferde

Ivermectin wird hauptsächlich in der Tiermedizin als Entwurmungsmittel eingesetzt, ist aber für den Menschen zur Behandlung der Hautkrankheit Krätze zugelassen. In impfkritischen Kreisen wird das Mittel jedoch immer wieder auch zur Behandlung von Covid genannt. In diesem Zusammenhang gab es in Österreich bereits mehrere tragische Todesfälle.