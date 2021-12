„Bei Schuldnerberatung ist jeder Vierte unter 30!“

Bis 10. Januar können sich Schulen auf der Website der Stiftung noch für die Teilnahme am „Schulpiloten Wirtschaftsbildung“ bewerben, sagt Geschäftsführer Matthias Reisinger. Ab nächstem Schuljahr gibt es dann an 30 Schulen im ganzen Land einen Schwerpunkt auf Wirtschaftsbildung. Viele junge Menschen würden nämlich meinen, Wirtschaft habe nichts mit ihnen zu tun, sei „abstrakt“ und „in Stein gemeißelt“, sagt Reisinger. Da müsse man ansetzen und ein „Grundverständnis für Wirtschaft“ vermitteln. Neben dem Schulpiloten bietet die Stiftung auch Aktionstage sowie kostenloses Lehrmaterial für Lehrkräfte zu allen Themen rund um Wirtschaft: „Viele Lehrkräfte kommen auf uns zu und sagen, sie würden total gerne etwas machen, haben aber nicht die Zeit, Lehrmaterial zu erstellen. Unsere Lehrkräfte sind unglaublich gefordert“, so Reisinger.