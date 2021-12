„Kanada-Partie ist das Highlight“

Das Duo steht mit den Akademie-Kumpeln Necesany, Cernik, Hengelmüller, Maier und Thaler im rot-weiß-roten Team, das im letzten Gruppenspiel in Edmonton auch auf Deutschland und damit auf die Bulls-Abordnung Leonhardt, Borzecki (haben Fixplätzen in der Eishockeyliga), Bugl, Eham und Thomas Heigl prallt. „Das war zuletzt in der Kabine immer wieder ein Thema“, erzählt Hörl, „aber das absolute Highlight wird die Kanada-Partie.“ Der Rogers Place, NHL-Heimstätte der Oilers, fasst 18.000 Zuschauer – und die sollen, Stand jetzt, zugelassen sein.