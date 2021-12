Fernwärme-Kunden blüht gewaltige Preiserhöhung

Dass Heizen in diesem Winter massiv teurer wird, ist kein Geheimnis mehr. Was das konkret für Fernwärme-Kunden in der Steiermark bedeutet, sorgte am Dienstag bei der Landtagssitzung für hitzige Debatten. Landeshauptmann Schützenhöfer nahm nach Dringlicher Anfrage der KPÖ dazu Stellung und legte konkrete Zahlen auf den Tisch.