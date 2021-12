Tirolerin muss nach Brandstiftungen in Anstalt

Ende März stand in einem Innsbrucker Mehrparteienhaus der Keller in Flammen. Bewohner mussten evakuiert werden. Verletzt wurde niemand. Nicht einmal zwei Monate später brannte es im selben Gebäude erneut. Ein Plastikefeu am Balkon wurde angezündet, ein Inferno blieb aus. Beides war das Werk einer Tirolerin (56).