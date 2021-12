Corona-Aktivisten wollen am Mittwoch Linz lähmen

Eine Privatperson - dem Vernehmen nach der Kärntner Anti-Corona-Maßnahmen-Aktivist Martin Rutter - hat erneut für Mittwoch eine „nicht statische Versammlung von 12 bis 18 Uhr“ in der Linz Innenstadt angemeldet. Da an diesem Tag im Ursulinenhof der Budgetlandtag fortgesetzt wird, hat die Polizei das Areal um das Kulturquartier zur Bannmeile erklärt. Dementsprechend werde ein Platzverbot erlassen, kündigte Polizeisprecher David Furtner an und weist darauf hin, dass die Kundgebung rechtlich nicht untersagt werden kann.