USA: Tornado-Katastrophe forderte bereits 94 Tote

„Wir wissen noch nicht, wie viele Leben verloren gegangen sind und wie groß das Ausmaß des Schadens ist“, sagte Biden. Er kündigte eine Reise in die betroffenen Gebiete an. „Die Verwüstung ist mit nichts zu vergleichen, was ich in meinem Leben gesehen habe“, sagte Kentuckys Gouverneur, Andy Beshear. „Es fällt mir schwer, es in Worte zu fassen.“