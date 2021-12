24 Tornados in den USA: 50 Tote allein in Kentucky

In den USA sind bei 24 Tornados Dutzende Menschen getötet worden. Wie der Gouverneur von Kentucky, Andy Beshear, mitteilte, starben allein in seinem Bundesstaat mindestens 50 Menschen. Im Bundesstaat Illinois ließ ein Wirbelsturm das Dach eines Verteilerzentrums des Online-Händlers Amazon teilweise einstürzen (siehe Video oben). In Arkansas erfasste ein Tornado ein Pflegeheim, mindestens zwei Menschen starben.