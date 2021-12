Unhaltbar! Onisiwo bezwingt Welttorhüter Neuer

Einmal in dreizehn Spielen hatte Karim Onisiwo, ÖFB-Stürmer im Dienste von Mainz 05, in dieser Saison erst getroffen. Ausgerechnet in der vierzehnten Partie gegen den deutschen Rekordmeister Bayern München und Welttorhüter Manuel Neuer erhöhte der ehemalige Mattersburger sein Torkonto. In der 22. Minute köpfte Onisiwo seine Mannschaft in Führung.