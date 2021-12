Ab 15.30 Uhr LIVE: Bayern München gegen Mainz

Was für ein Sportnachmittag, hier bei krone.at! In der deutschen Bundesliga spielen sowohl die Bayern als auch Dortmund um 15.30. Bayern München trifft auf Mainz, Borussia Dortmund auswärts auf Bochum (ein Ruhr-Derby), Freiburg empfängt Hoffenheim, Hertha misst sich mit Bielefeld und Leipzig bekommt es bei der Premiere von Trainer Domenico Tedesco mit Mönchengladbach zu tun. Mit dem krone.at-LIVETICKER sind Sie immer am Ball.