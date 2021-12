Für Philip Ranson spielen Alpakas die Hauptrolle

Farm am Fuße der Riegersburg

Der bis dahin eingefleischte Großstadtmensch, der in der Millionenmetropole London lebte, kaufte sich vor fünf Jahren am Fuße der Riegersburg einen Bauernhof. Zwei Alpaka-Hengste, ein Wallach und vier trächtige Stuten zogen in die Stallungen ein. Das „Cria Valley Alpacas“ nahm langsam Gestalt an.