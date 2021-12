Gutes tun mit dem „Charity-Wein“ von Keringer

Licht ins Dunkel & Ö3 Weihnachtswunder

Wieder in Mönchhof wurde der 100 Days Zweigelt 2015 in 0,75 Liter Flaschen abgefüllt. „50.000 Euro konnten wir schon an Licht ins Dunkel übergeben“, freut sich Keringer. Auch das Ö3 Weihnachtswunder soll noch eine Spende in der Höhe von etwa 30.000 Euro bekommen. So wird das Charity-Versprechen gehalten.