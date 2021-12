83-Jähriger von Sohn mit Tischlampe geschlagen

Voitsberger Polizisten wurden am Donnerstag gegen 17.40 Uhr nach Bärnbach gerufen. Dort war ein Familienstreit zwischen einem 55-jährigen in Graz lebhaften Mann und dessen Eltern (80, 83) eskaliert. Als Polizisten am Einsatzort eintrafen, befand sich der sichtlich alkoholisierte 55-Jährige bereits vor dem Haus.